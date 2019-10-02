Улан-Удэ, , 08:54 — REGNUM В Бурятии наблюдают миграцию медведей из Забайкальского края в сторону озера Байкал. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Бурприроднадзора, это происходит в связи с плохой кормовой базой и лесными пожарами в Забайкалье.

«Участились сообщения граждан о случаях выходов медведей к населенным пунктам и животноводческим стоянкам», — отмечается в сообщении.

В связи с этим сотрудники призвали жителей не оставлять пищевые отходы и продукты в открытом доступе, чтобы не привлекать зверей. Кроме того, они выпустили список рекомендаций, что делать, чтобы уменьшить вероятность встречи с косолапым или снизить вероятность его нападения, если встреча всё же произошла.

В частности, чтобы не столкнуться неожиданно с медведем, рекомендуется двигаться по лесу группой не менее трёх человек, при этом громко переговариваясь и производя шум. При встрече с медведем нельзя ни в коем случае бежать, поскольку это бесполезно и может лишь спровоцировать преследование.

«Необходимо, стараясь максимально сохранить спокойствие, оставаться на месте, громким криком призывая на помощь, или, медленно пятясь, отступать. Медведя в таком случае можно пытаться отпугивать звоном металлических предметов, громким криком, хлопками в ладоши; поднимите руки вверх (давая понять животному, что вы выше и сильнее его); не смотрите зверю в глаза, не показывайте зубы».