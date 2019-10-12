Москва, , 17:17 — REGNUM В России в октябре температура воздуха превышает климатическую норму на несколько градусов, рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«Сейчас практически вся Россия в удивительной аномалии, — цитирует РИА Новости Вильфанда. — На 4−6 градусов температура выше нормы во всей Азиатской территории».

По его словам, на юге азиатской территории температура воздуха составляет от 15 до 20 градусов. Аномальная погода связана с множеством факторов, приведших к выносу теплых воздушных масс с юга, уточнил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Вильфанд рассказал, что сентябрь 2019 года стал рекордно тёплым за всё время наблюдений, побив предыдущий рекорд среднего мирового показателя для данного месяца.

Кроме того, по данным системы Copernicus, глобальная температура в сентябре 2019 года оказалась на 0,57 °С выше, нежели в период с 1980 по 2010 год.

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