Москва, , 13:02 — REGNUM Зимний период в средней полосе России медленно, но верно сокращается. Об этом в интервью «Российской газете» рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам Вильфанда, на протяжении последних лет прослеживается устойчивая тенденция уменьшения промежутка времени между теми периодами, когда температура переходит к устойчивым отрицательным и к устойчивым положительным значениям.

К примеру, за последние годы январские температуры в Москве повысились в среднем на два градуса. Подобная же тенденция заметна и летом, правда, проявляется она не столь интенсивно.

В 2019 году июнь выдался очень жарким — средняя температура была аж на три градуса выше нормы. Но зато июль оказался холодным — температура была на полтора градуса ниже нормы.

Осень также началась довольно контрастно — первая половина сентября была слишком жаркой, а вторая половина — слишком холодной.

Напомним, что 5−6 октября над столицей пройдет холодный фронт. Температура воздуха днем составит от +9 до +11 градусов, а ночью опустится ниже нуля. Возможен мокрый снег.