Ташкент, , 15:59 — REGNUM Депутаты Сената Узбекистана одобрили закон «О поддержке грудного вскармливания и требованиях к продуктам питания для младенцев и детей раннего возраста», сообщает 11 октября издание «Газета.uz».

Документ направлен на поддержку грудного вскармливания и обеспечение новорожденных качественным и безопасным питанием. Сенаторы считают, что закон будет способствовать увеличению числа детей, которые находятся на грудном вскармливании.

Напомним, в июле 2019 года правительство Узбекистана приняло постановление о переводе питания в детских дошкольных образовательных учреждениях на аутсорсинг. Поставкой еды будут заниматься компании, отобранные министерством дошкольного образования.

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