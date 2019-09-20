Москва, , 08:39 — REGNUM Специалисты Роскачества провели исследование 24 наиболее популярных торговых марок детского яблочного пюре и выявили в семи из них следы пестицидов, говорится в сообщении организации.

«В семи торговых марках были обнаружены ничтожные количества пиримитанила (фунгицид, используется для уничтожения плесеней и грибов в плодах)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что были исследованы торговые марки, произведенные в России, Белоруссии, Польше, Чехии, Сербии и Латвии в ценовом диапазоне от 13 до 105 рублей за упаковку.

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В Роскачестве добавили, что в настоящее время практически невозможно вести сельское хозяйство без пестицидов, использующихся для выращивания овощей и фруктов и для дальнейшего их ранения. Однако в детском пюре не должно быть остатков пестицидов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Роскачество исследовало сухие смеси для детского питания отечественного и зарубежного производства. Экспертизу прошла 21 торговая марка сухих смесей из 11 стран стоимостью от 53 до 288 рублей за 100 г продукта. Выяснилось, что во всех сухих смесях отсутствуют опасные микроорганизмы, плесень, дрожжи, консерванты и антибиотики и другие опасные вещества.

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