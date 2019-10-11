Новолакский район, , 10:17 — REGNUM Экологическая акция «Аллея Памяти» прошла в Новолакском районе Дагестана в рамках празднования 20-летия разгрома террористов, вторгшихся в республику. На территории школы имени Героя России Мутея Исаева были посажены деревья в память о полицейском, который был убит боевиками 6 сентября 1999 года, сообщили ИА REGNUM 11 октября в пресс-службе министерства по делам молодежи Дагестана.

В акции приняли участие представители администрации района, сотрудники минмолодежи и подведомственных ему структур. Запланированы ещё три подобных мероприятия в Ботлихском и Кулинском районах. Они пройдут в школах, названных в честь погибших ополченцев. Министерство также планирует провести серию встреч молодежи с участниками боевых действий 1999 года в рамках проекта «Диалоги с героями».

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Напомним, с 7 августа по 14 сентября 1999 года на территорию ряда районов Дагестана вторглись отряды боевиков под командованием Шамила Басаева и Хаттаба. Освободить республику от террористов удалось ценой жизни порядка 300 солдат, офицеров и членов отрядов самообороны.

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