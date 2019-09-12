Махачкала, , 14:43 — REGNUM По случаю визита в Дагестан президента РФ Владимира Путина в селе Ботлих накрыли столы. Принявший участие в застолье глава государства выпил обещанную 20 лет назад рюмку водки.

Напомним, в 1999 году в военной палатке, находившейся неподалеку от поля боя, Владимир Путин, бывший в то время главой правительства, пообещал ополченцам, которые просили выпить за победу над боевиками и за память погибших товарищей, что обязательно поднимет с ними бокал, но только когда будет одержана полная победа над террористами.

Об этом случае ему напомнили во время «прямой линии» в июне 2019 года ветераны тех событий. Они пригласили Путина выпить с ними обещанную рюмку водки в сентябре 2019 года, на 20-летии празднования разгрома международных террористов, вторгшихся в Дагестан.

Читайте также: Дагестанцы хотят поднять бокал с Путиным за победу над боевиками и здоровье