Махачкала, , 15:41 — REGNUM В Дагестане наградили медалями участников разгрома международных бандформирований в 1999 году. Награждение состоялось в рамках празднования 20-летия событий, когда ополченцы Дагестана встали на защиту своей республики и всей России и помогли федеральным силам в борьбе с бандой Басаева и Хаттаба.

Глава Дагестана Владимир Васильев, участвующий в открытии монумента героям-землякам в Ботлихском районе, вручил медали, учреждённые своим указом от 20 августа 2019 года к 20-летию разгрома международных бандформирований, местным жителям, принимавшим участие в событиях 20-летней давности.

«В любое время мы готовы поступить так, как поступили в те тяжелые годы. Наше молодое поколение должно брать пример именно с людей, готовых встать на защиту своего Отечества, прислушиваться к их советам, брать от них то лучшее, что только можно», — цитирует ответное слово одного из ополченцев пресс-служба Васильева.

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Как сообщало ИА REGNUM, медалью, учрежденной главой Дагестана, будут награждаться участники отрядов самообороны (ополченцы), военнослужащие и сотрудники силовых структур, работники органов госвласти и местного самоуправления, медики, а также журналисты, работавшие в зонах боевых действий в августе-сентябре 1999 года.

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