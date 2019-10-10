Польская писательница украинского происхождения — присвоили часть «нобелевской славы» Ольги Токарчук на Украине.
Действующий вице-премьер Польши, министр культуры и национального наследия республики Петр Глинский признался, что начинал читать произведения Токарчук, но не смог дочитать до конца.
«Обязуюсь вернуться к незавершенному ранее чтению произведений нобелевского лауреата», — указал он в Twitter.
«Какая радость и гордость! Я буду этим хвастаться в Брюсселе как поляк и верный читатель, который прочел все от начала и до конца», — отреагировал на нобелевскую премию польской писательнице председатель Европейского совета, бывший премьер-министр Польши Дональд Туск. Об этом он написал в Twitter.
Глава Польского союза литераторов Марек Вавжкевич считает, что присуждение премии Токарчук — заслуженная награда для автора, который правдиво описывает реальность, и политического подтекста здесь нет.
Вавжкевич признал, что Шведская академия, действительно, часто обвинялась в политизации. «Это подозрение никак не относится к творчеству Ольги Токарчук», — констатировал он.
Токарчук — пятый польский писатель, удостоенный «Нобеля». Ранее эту почетную премию получали Генрик Сенкевич (1905), Владислав Реймонт (1924), Чеслав Милош (1980), Вислава Шимборская (1996).
По мнению академиков, Токарчук «никогда не рассматривает реальность как нечто стабильное или вечное». «Она строит свои романы на напряжении между культурными противоположностями: природа против культуры, разум против безумия, мужчина против женщины, дом против отчуждения», — объявил представитель академии.
«Соединение в творчестве Ольги Токарчук насыщенной конкретики с парящей фантазией, равно как пристального наблюдения с мифологической одержимостью, делает ее одной из наиболее оригинальных и исполненных фантазией прозаиков в современной литературе. Она мастер быстрого портрета: изображает увиденное в аэропорту и безымянных отелях, загадочные лица, побуждающие к догадкам», — считает Нобелевский комитет Шведской академии. (ТАСС)
Известие о присуждении Нобелевской премией застало польскую писательницу Ольгу Токарчук в машине в Германии.
«Я потрясена и рада. И для меня очень важно, что я получаю премию в новое для Шведской академии время. Сама я из Центральной Европы, и это подтверждение, что центральноевропейская литература по-прежнему имеет что-то важное, что она хочет поведать миру», — сообщила по телефону во время пресс-конференции из Шведской академии.
В этом году размер Нобелевской премии составляет 9 миллионов шведских крон ($900 тысяч по курсу).
Нобелевской премии польская писательница Ольга Токарчук удостоена «за воображение повествователя, которое с энциклопедической страстью представляет пересечение границ как форму жизни».
Польская писательница получила Нобелевскую премию по литературе за 2018 год
Польская писательница и поэтесса Ольга Токарчук стала обладательницей Нобелевской премии в области литературы 2018 года. Об этом сегодня, 10 октября, объявила Шведская академия.
Писатель и драматург Петер Хандке родился 6 декабря 1942 года в австрийской коммуне Гриффен. В 1995 году ему присудили премию памяти Фридриха Шиллера.
Нобелевскую премию по литературе присудили Петеру Хандке
Австрийский писатель Петер Хандке удостоен Нобелевской премии в области литературы за 2019 год. Сообщение об этом опубликовано 10 октября Нобелевским комитетом.
Хандке присудили премию за «влиятельную работу, в которой с языковой изобретательностью исследовалась периферия и специфика человеческого опыта».
Изобретатели литий-ионных батарей удостоены Нобелевской премии по химии
В нобелевском комитете отметили, что «литий-ионные аккумуляторы совершили революцию в нашей жизни и используются везде, от мобильных телефонов до ноутбуков и электромобилей».
«Своей работой лауреаты этого года заложили основу беспроводного общества, в котором нет места ископаемому топливу», — говорится в сообщении комитета.
Стали известны имена лауреатов Нобелевской премии по химии
Нобелевская премия по химии за 2019 год присуждена учёным Джону Гуденафу, Стенли Уиттингему и Акире Ёсино.
«Нобелевской премией в области химии награждены Джон Б. Гуденаф, М. Стэнли Уиттингем и Акира Ёсино за разработку литий-ионных батарей», — говорится в сообщении Нобелевского комитета.
Названы лауреаты Нобелевской премии по физике
Нобелевскую премию по физике 2019 года разделили между тремя учеными. Об этом 8 октября сообщил Нобелевский комитет.
Половина премии была присуждена американскому ученому из Принстонского университета Джеймсу Пиблзу с формулировкой «за теоретические открытия в физической космологии». Вторая часть вознаграждения досталась двум ученым из Швейцарии Мишелю Майору и Дидье Кело. Их достижения также связаны с исследованиями космоса, ученых выделили за «открытия экзопланеты, вращающейся вокруг звезды солнечного типа».
Стали известны лауреаты Нобелевской премии по медицине
Лауреатами Нобелевской премии по медицине стали Уильям Кейлин, Грегг Семенц (оба — США) и Питер Ретклифф (Великобритания). Жюри присудило им награду за исследования в области адаптации клеток к отсутствию кислорода.