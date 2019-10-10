С 7 октября в шведской столице проходит Нобелевская неделя, где объявляют лауреатов одной из самых престижных международных премий. 7 октября стало известно имя лауреата в области физиологии и медицины, 8 октября — в области физики, 9 октября — в области химии.

10 октября стали известны имена лауреатов премии по литературе за 2018 и 2019 годы, а 11 октября объявят лауреата Нобелевской премии мира. 14 октября станет известно имя лауреата премии Государственного банка Швеции памяти Альфреда Нобеля.

Согласно завещанию Альфреда Нобеля, одна из самых престижных премий вручается с 1901 года. Премию вместе с памятной медалью вручает король Швеции 10 декабря — в день памяти Альфреда Нобеля в Стокгольме. Одновременно в Осло вручают Нобелевскую премию мира.