10 Октября
 
16:12

Польская писательница украинского происхождения — присвоили часть «нобелевской славы» Ольги Токарчук на Украине.

16:07

Действующий вице-премьер Польши, министр культуры и национального наследия республики Петр Глинский признался, что начинал читать произведения Токарчук, но не смог дочитать до конца.

«Обязуюсь вернуться к незавершенному ранее чтению произведений нобелевского лауреата», — указал он в Twitter.

16:06

«Какая радость и гордость! Я буду этим хвастаться в Брюсселе как поляк и верный читатель, который прочел все от начала и до конца», — отреагировал на нобелевскую премию польской писательнице председатель Европейского совета, бывший премьер-министр Польши Дональд Туск. Об этом он написал в Twitter.

16:05

Глава Польского союза литераторов Марек Вавжкевич считает, что присуждение премии Токарчук — заслуженная награда для автора, который правдиво описывает реальность, и политического подтекста здесь нет.

Вавжкевич признал, что Шведская академия, действительно, часто обвинялась в политизации. «Это подозрение никак не относится к творчеству Ольги Токарчук», — констатировал он.

Токарчук — пятый польский писатель, удостоенный «Нобеля». Ранее эту почетную премию получали Генрик Сенкевич (1905), Владислав Реймонт (1924), Чеслав Милош (1980), Вислава Шимборская (1996).

16:02

По мнению академиков, Токарчук «никогда не рассматривает реальность как нечто стабильное или вечное». «Она строит свои романы на напряжении между культурными противоположностями: природа против культуры, разум против безумия, мужчина против женщины, дом против отчуждения», — объявил представитель академии.

«Соединение в творчестве Ольги Токарчук насыщенной конкретики с парящей фантазией, равно как пристального наблюдения с мифологической одержимостью, делает ее одной из наиболее оригинальных и исполненных фантазией прозаиков в современной литературе. Она мастер быстрого портрета: изображает увиденное в аэропорту и безымянных отелях, загадочные лица, побуждающие к догадкам», — считает Нобелевский комитет Шведской академии. (ТАСС)

16:01

Известие о присуждении Нобелевской премией застало польскую писательницу Ольгу Токарчук в машине в Германии.

«Я потрясена и рада. И для меня очень важно, что я получаю премию в новое для Шведской академии время. Сама я из Центральной Европы, и это подтверждение, что центральноевропейская литература по-прежнему имеет что-то важное, что она хочет поведать миру», — сообщила по телефону во время пресс-конференции из Шведской академии.

15:38

Медаль Нобелевской премии. osulibrary.oregonstate.edu

15:24

В этом году размер Нобелевской премии составляет 9 миллионов шведских крон ($900 тысяч по курсу).

15:24

Нобелевской премии польская писательница Ольга Токарчук удостоена «за воображение повествователя, которое с энциклопедической страстью представляет пересечение границ как форму жизни».

15:23

Польская писательница получила Нобелевскую премию по литературе за 2018 год

Польская писательница и поэтесса Ольга Токарчук стала обладательницей Нобелевской премии в области литературы 2018 года. Об этом сегодня, 10 октября, объявила Шведская академия.

15:22

Писатель и драматург Петер Хандке родился 6 декабря 1942 года в австрийской коммуне Гриффен. В 1995 году ему присудили премию памяти Фридриха Шиллера.

15:22

Нобелевскую премию по литературе присудили Петеру Хандке

Австрийский писатель Петер Хандке удостоен Нобелевской премии в области литературы за 2019 год. Сообщение об этом опубликовано 10 октября Нобелевским комитетом.

Хандке присудили премию за «влиятельную работу, в которой с языковой изобретательностью исследовалась периферия и специфика человеческого опыта».

15:21

Изобретатели литий-ионных батарей удостоены Нобелевской премии по химии

В нобелевском комитете отметили, что «литий-ионные аккумуляторы совершили революцию в нашей жизни и используются везде, от мобильных телефонов до ноутбуков и электромобилей».

«Своей работой лауреаты этого года заложили основу беспроводного общества, в котором нет места ископаемому топливу», — говорится в сообщении комитета.

15:19

Стали известны имена лауреатов Нобелевской премии по химии

Нобелевская премия по химии за 2019 год присуждена учёным Джону Гуденафу, Стенли Уиттингему и Акире Ёсино.

«Нобелевской премией в области химии награждены Джон Б. Гуденаф, М. Стэнли Уиттингем и Акира Ёсино за разработку литий-ионных батарей», — говорится в сообщении Нобелевского комитета.

15:17

Названы лауреаты Нобелевской премии по физике

Нобелевскую премию по физике 2019 года разделили между тремя учеными. Об этом 8 октября сообщил Нобелевский комитет.

Половина премии была присуждена американскому ученому из Принстонского университета Джеймсу Пиблзу с формулировкой «за теоретические открытия в физической космологии». Вторая часть вознаграждения досталась двум ученым из Швейцарии Мишелю Майору и Дидье Кело. Их достижения также связаны с исследованиями космоса, ученых выделили за «открытия экзопланеты, вращающейся вокруг звезды солнечного типа».

15:16

Церемония вручения Нобелевской премии nobelprize.org

15:13

Стали известны лауреаты Нобелевской премии по медицине

Лауреатами Нобелевской премии по медицине стали Уильям Кейлин, Грегг Семенц (оба — США) и Питер Ретклифф (Великобритания). Жюри присудило им награду за исследования в области адаптации клеток к отсутствию кислорода.