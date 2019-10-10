Стокгольм, , 14:35 — REGNUM Австрийский писатель Петер Хандке удостоен Нобелевской премии в области литературы за 2019 год. Сообщение об этом опубликовано 10 октября Нобелевским комитетом.

Хандке присудили премию за «влиятельную работу, в которой с языковой изобретательностью исследовалась периферия и специфика человеческого опыта».

Писатель и драматург Петер Хандке родился 6 декабря 1942 года в австрийской коммуне Гриффен. В 1995 году ему присудили премию памяти Фридриха Шиллера.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября Нобелевский комитет объявил лауреатов премии в области химии.

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