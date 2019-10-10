Барнаул, , 11:01 — REGNUM Ограничительные меры — это хорошо, но, как показывает история, проблему отклоняющегося поведения (а курение — одна из его форм) жёсткие наказующие запреты не решают. Об этом в беседе с корреспондентом ИА REGNUM сообщил детский психиатр Виктор Ведяшкин (Барнаул), комментируя возможное введение в России ответственности для родителей курящих детей.

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«В некоторых моментах запреты даже играют обратную роль, в частности могут популяризировать вредные привычки среди молодёжи. Для решения проблемы аддикций среди несовершеннолетних скорее необходимы чёткие федеральные программы, носящие межведомственный характер и обеспеченные должным финансированием», — считает детский психиатр.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время в России задумались о введении ответственности для родителей курящих детей, не достигших совершеннолетнего возраста. В правительстве РФ уже начали обсуждать возможные варианты наказаний. Например, в качестве административного наказания предлагается предусмотреть штраф, предупреждение или даже арест на несколько суток.

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