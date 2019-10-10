«Возложение ответственности на родителей за курение их детей — не новость», — заявил главный редактор ИА REGNUMМодест Колеров, комментирую идею российского правительства ввести ответственность для родителей курящих детей, не достигших совершеннолетнего возраста. Он предлагает «начать с денди Лаврова, стихотворца и курильщика, витрины нашей дипломатии. Формально наказывать за курение детей и рекламировать курильщика Лаврова — это лицемерие. Тоже не новое. И тоже отвратительное. И называется оно социальным расизмом: тебе нельзя, а мне можно».