«Возложение ответственности на родителей за курение их детей — не новость», — заявил главный редактор ИА REGNUMМодест Колеров, комментирую идею российского правительства ввести ответственность для родителей курящих детей, не достигших совершеннолетнего возраста. Он предлагает «начать с денди Лаврова, стихотворца и курильщика, витрины нашей дипломатии. Формально наказывать за курение детей и рекламировать курильщика Лаврова — это лицемерие. Тоже не новое. И тоже отвратительное. И называется оно социальным расизмом: тебе нельзя, а мне можно».
Госдума может установить единую зону запрета торговли сигаретами возле школ
Законопроект об ограничении торговли алкоголем и сигаретами внесли в Госдуму депутаты Михаил Шеремет («Единая Россия»), Алексей Журавлев («Родина») и Андрей Марков («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 10 октября.
Исходя из концепции ограничительных мер на розничную продажу табака и алкоголя, направленных на охрану здоровья граждан и поддержание общественного порядка вблизи детсадов и школ, авторам представляется целесообразным установить единый подход в вопросе ограничения расстояний, на которых возможна продажа алкогольной и табачной продукции равной 100 метрам.