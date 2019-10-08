Москва, , 14:38 — REGNUM Три выходных дня подряд наступят в России в начале ноября в связи с празднованием Дня народного единства. Об этом напомнил заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец, передает 8 октября радио «Маяк».

Выходными днями будут 2, 3 и 4 ноября — суббота, воскресенье и понедельник. При этом пятница 1 ноября не будет сокращенным днем, так как непосредственно не предшествует праздничному дню.

До конца 2019 года длинных выходных не будет. Последний день года, 31 декабря, будет рабочим, но сокращенным днем.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году в начале ноября жители России также отдыхали три дня подряд: 4, 5 и 6 ноября. День народного единства, ставший государственным праздником в 2005 году, напоминает о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польской интервенции.

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