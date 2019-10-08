Нур-Султан, , 13:21 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал быстрее решить проблемы долевого строительства жилья в Нур-Султане, сообщает 8 октября агентство «Казинформ».

Глава государства напомнил, что в столице осталось 49 проблемных объектов, окончания строительства которых ждет 13,5 тыс. дольщиков. На решение проблемы долевого строительства жилья в Нур-Султане было выделено 40 млрд тенге ($103 млн), однако освоено 4,5 млрд тенге ($11,5 млн).

Аким (мэр) города Алтай Кульгинов ответил, что по каждому проблемному объекту составлена «дорожная карта», а затяжной процесс решения проблемы связан с восстановлением документации на объекты.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 октября в Нур-Султане прошло заседание по вопросам развития столицы под председательством президента республики Касым-Жомарта Токаева.

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