Нур-Султан, , 18:34 — REGNUM

Для завершения строительства проблемных объектов в Нур-Султане из государственного бюджета дополнительно выделят 40 млрд тенге ($104 млн). Об этом 16 июля сообщает агентство «Казинформ» со ссылкой на министерство индустрии и инфраструктурного развития республики.

В ведомстве уточнили, что в администрации Нур-Султана утвержден порядок финансирования завершения проблемных объектов. Средства выделяются на условиях платности, срочности и возвратности. Планируется, что средства будут возвращаться за счет реализации построенных площадей или активов.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первой половины 2019 года в Казахстане ввели в эксплуатацию 5 699 тыс. кв. метров жилья, что на 1,9% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

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