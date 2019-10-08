Улан-Удэ, , 11:06 — REGNUM В Бурятии активно распространяется употребление самогона и его незаконная продажа. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканского наркодиспансера, подводя итоги месячника пропаганды трезвости.

Распространение самогона, по мнению специалистов, усугубляет ситуацию с незаконной реализацией спиртосодержащей продукции и увеличивает риск отравлений.

«На всех уровнях должна вестись борьба с этой бедой и, прежде всего, необходимо запретить употребление самогона на всех торжественных мероприятиях — свадьбах, юбилеях», — сообщили в медицинском учреждении.

Кроме того, пропагандировать трезвый образ жизни должны, по всей видимости, и чиновники. В диспансере отмечают, что проведение официальных фуршетов в органах власти без алкоголя станет важной в борьбе с алкоголизмом. Впрочем, как сообщало ИА REGNUM, глава Бурятии Алексей Цыденов заявлял, что члены правительства на выездах пьют только сок и чай.

Добавим также, что распространение самогона и алкогольных суррогатов, по всей видимости, провоцирует стоимость «официальной» водки. Алкоголь стал одним из лидеров по росту цен в республике.

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