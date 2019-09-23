Улан-Удэ, , 10:21 — REGNUM В Бурятии будет разработана программа мероприятий по пропаганде трезвого образа жизни. Такое поручение дал глава республики Алексей Цыденов, сообщил на своей странице в «Фейсбук» его пресс-секретарь Алексей Фишев.

21 сентября глава встретился с председателем общественной организации «Трезвей! — Тэлэрыш!» Николаем Бадуевым. По его словам, с людьми бесполезно говорить о духовности, пока они пьют.

Алексей Цыденов отметил, что готов возглавить кампанию за трезвость.

«Правительство на выездах пьёт сок и чай», — добавил он.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году от отравлений алкоголем и его суррогатами в республике умерло 134 человека, что составило 13,6 на 100 тысяч населения. Это в три раза среднего показателя по Дальневосточному или Сибирскому федеральным округам и более чем в три раза выше, чем в среднем по стране.

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