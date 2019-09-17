Улан-Удэ, , 14:35 — REGNUM В Бурятии с начала года потребительские цены на товары и услуги выросли на 3,4%. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства экономики республики, быстрее всего растут цены на услуги (5,4%) и продовольственные товары (3,9%), тогда как непродовольственная продукция подорожала на 1,6%.

«Значительное влияние на рост потребительских цен оказало увеличение цен на мясопродукты, алкогольные напитки и плодоовощную продукцию», — отметили в ведомстве.

Но при этом если цена на свинину даже снизилась, то стоимость говядины выросла на 8,3%. Алкогольные напитки подорожали на 3,9%, а наибольший рост цен отмечается на шампанское — 111%.

Цены на овощи в большинстве своём ожидаемо падают к концу лета, однако и здесь есть исключения. По сравнению с декабрём 2018 года дорожают морковь (4,4%) и чеснок (3%).

Среди непродовольственных товаров дорожают печатные издания, сигареты, отдельные виды медикаментов и медицинских товаров, а также товары для школьников — учебники, письменные принадлежности, рюкзаки и т. д.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Бурятии стала лидером в России по росту цен на жильё на вторичном рынке. Стоимость квадратного метра здесь подорожала на 6,6% при среднероссийском показателе 1,6%. Квартиры в новостройках республики выросли на 10,7%.

Читайте также: Бурятия стала лидером в России по росту цен на жильё