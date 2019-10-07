Магас, , 16:38 — REGNUM В Ингушетии возбуждено уголовное дело по факту перестрелки с участием сотрудников управления Федеральной службы исполнения наказания. Во время конфликта был ранен один из его участников. Задержан его 33-летний коллега. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Покушение на убийство», сообщили ИА REGNUM 7 октября в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Установлено, что 3 октября, около 18:20 подозреваемый выстрелил из своего табельного оружия в коллегу. Инцидент произошел на федеральной трассе «Кавказ». Выстрел был сделан из автомобиля «Лада Гранта», припаркованного на обочине. После этого злоумышленник скрылся с места происшествия, а раненый доставлен в больницу с огнестрельной раной в области грудной клетки.

Причиной покушения называются ранее сложившиеся неприязненные отношения между участниками конфликта. С места происшествия изъяты вещественные доказательства, следствие продолжается.

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