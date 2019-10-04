Магас, , 13:14 — REGNUM В Ингушетии произошла перестрелка между сотрудниками службы исполнения наказания. Ранен один из ее участников, пишет «Интерфакс».

По данным информационного агентства, инцидент произошел недалеко от села Яндаре Назрановского района. К сотруднику ФСИН, находившемуся в «Ладе Гранта», подъехала «Лада Приора», где «находились сотрудники собственной безопасности ведомства и двое сотрудников СИЗО №1». Находившийся в «гранте» выстрелил в сотрудника следственного изолятора из своего табельного пистолета.

Раненый был доставлен в клиническую больницу Назрани. В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства совершенного преступления. Все участники инцидента задержаны.