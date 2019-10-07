Вашингтон, , 10:49 — REGNUM Соцсеть Instagram тестирует функцию групповых «историй» после того, как Facebook планирует отказаться от них. Об этом 7 октября сообщил портал Engadget.

https://twitter.com/wongmjane/status/1180572047065268224

Первой новый код в тестовом приложении соцсети заметила известный пользователь Twitter Jane Manchun Wong. Функция кажется достаточно привычной для пользователей, они получат возможность поделиться публикацией в групповой «истории».

Издание отмечает: нет никаких гарантий того, что тестирование функции в итоге приведет к тому, что она появится в приложении. Однако, по мнению редакции, она больше подходит для Instagram, чем для Facebook.

Читайте также: В Instagram появилось приложение для общения друзей Threads

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Facebook решила отключить функцию групповых «историй» уже 26 октября 2019 года. Таким образом, она была доступна пользователям соцсети всего около девяти месяцев.

Читайте ранее в этом сюжете: Facebook выключит групповые «истории» уже в октябре 2019 года