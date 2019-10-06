Вашингтон, , 10:17 — REGNUM Социальная сеть Instagram, принадлежащая компании Facebook, запустила автономное сопутствующее приложение Threads. Об этом сообщает TechCrunch.

Threads появилась в магазинах мобильных приложений для iOS и Android-смартфонов. Приложение позиционируется как средство постоянной связи между близкими друзьями. Для этого в Threads реализовано несколько соответствующих функций, включая отображение данных о местоположении владельца мобильного устройства, а также мгновенный обмен видео и фотографиями с камеры мобильного телефона.

Представитель Instagram Робби Стейн отметил, что главными приоритетами при разработке приложения Threads стали скорость обмена информацией и возможность контроля круга общения в интернете.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре стало известно об уязвимости в социальных сетях Facebook и Instagram, позволяющей просматривать публикации пользователей с ограниченным доступом.

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