Ташкент, , 09:58 — REGNUM Кинокомпания Star Media планирует запустить в Узбекистане съемки исторического телесериала «Султана», сообщает 7 октября издание «Подробно.uz».

Генеральный продюсер кинокомпании Владислав Ряшин приехал в Узбекистан для обсуждения вопросов сотрудничества при создании нового телесериала. Планируется, что съемки пройдут в Самарканде, Бухаре и Хиве.

Во время переговоров отмечалось, что телесериал будет англоязычным и в нем примут участие актеры из Голливуда. Сюжет фильма будет построен на события XVII века. Бюджет первого сезона составит $20 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале октября заместитель министра культуры России Павел Степанов и генеральный директор национального агентства «Узбеккино» Фирдавс Абдухаликов договорились о совместных съемках фильма к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

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