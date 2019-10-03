Москва, , 14:31 — REGNUM Кинопроизводители Узбекистана и России планируют снять совместный фильм к 75-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в пресс-службе «Узбеккино».

Этот вопрос обсудили в Москве заместитель министр культуры России Павел Степанов и генеральный директор национального агентства «Узбеккино» Фирдавс Абдухаликов. На встрече также присутствовали кинопроизводители из Узбекистана.

Степанов добавил, что вопрос съемки фильма будет проработан с профильным департаментом ведомства. Замминистра считает, что проект заинтересует многие российские кинокомпании.

Как сообщало ИА REGNUM, национальное агентство «Узбеккино» и российская кинокомпания «Марс-медиа» планируют снять фильм «Ташкент-66», посвященный землетрясению в Ташкенте в 1966 году.

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