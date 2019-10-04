Санкт-Петербург, , 12:05 — REGNUM В Петербурге задержаны и заключены под стражу двое граждан Узбекистана, которые обвиняются в изнасиловании молодой женщины в ночь на 30 сентября в Кировском районе города. Один насильник был задержан по горячим следам, второго поймали позже.

По данным агентства «Оперативное прикрытие», нападение на 25-летнюю петербурженку произошло около 5 часов утра у дома 16/5 по Дачному проспекту. 27-летний неработающий гражданин Узбекистана был задержан нарядом Росгвардии на месте преступления. Его 26-летний земляк был объявлен в розыск и позже задержан.

Как сообщили 4 октября в Главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу, обвинения в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера предъявлены двух мужчинам, 1992 и 1993 годов рождения. По версии следствия, обвиняемые напали на женщину, 1994 года рождения, действуя совместно и по предварительному сговору.

«Проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается», — добавили в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

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Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2019 года в Приморском районе Санкт-Петербурга был задержан 19-летний мигрант из Узбекистана, которого изобличили в изнасиловании 46-летней женщины на территории Юнтоловского заказника.

Напомним, пл данным Петростата, за январь — июль 2019 года в Петербурге официально было зарегистрировано 44 изнасилования и покушения на изнасилование. Это ровно вдвое больше, чем за аналогичный период 2018 года.

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