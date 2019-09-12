Санкт-Петербург, , 13:18 — REGNUM В Приморском районе Санкт-Петербурга задержан 19-летний мигрант из Узбекистана, которого подозревают в изнасиловании 46-летней женщины на территории Юнтоловского заказника. По данным СКР, женщина была избита насильником.

Жертва преступления обратилась в полицию сразу после нападения, совершенного вечером 10 сентября. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, по горячим следам в полночь на пересечении Глухарской и Планерной улиц был задержан подозреваемый.

По версии следствия, которое ведут органы СКР по Санкт-Петербургу, подозреваемый на территории Юнтоловского парка избил местную жительницу, после чего изнасиловал и совершил насильственные действия сексуального характера.

«Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и предъявлении ему обвинения. Расследование уголовного дела продолжается», — добавили в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

Добавим, что, по данным Петростата, за январь-июль 2019 года в Петербурге официально зарегистрировано 44 изнасилования и покушения на изнасилование. Это ровно вдвое больше, чем за аналогичный период 2018 года.