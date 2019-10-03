Вашингтон, , 12:25 — REGNUM На платформе Kikstatarter сегодня, 3 октября, была запущена кампания по сбору средств на создание игры Everspace 2. Её запустила немецкая компания Rockfish Games.

Своей основной целью разработчики поставили сбор €450 тыс. (около $493 тыс.), кампания продлится до 4 ноября 2019 года. Rockfish Games разметили на странице проекта рекламный ролик предстоящей игры.

Отмечается, что вместо игровой механики в жанре roguelike, которая была использована при создании Everspace, во второй части основное внимание будет уделено игровому процессу в открытом мире. Кроме того, в игре появится «совершенно новая система кораблей», геймеры смогут настроить их в соответствии со своим индивидуальным стилем игры.

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Напомним, Everspace представляет собой однопользовательский космический шутер с элементами roguelike (игра с процедурной генерацией мира) и нелинейным сюжетом. Релиз игры состоялся в апреле 2016 года.

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