Стокгольм, , 08:59 — REGNUM Игроки The Division 2 не могли в течение более, чем двух месяцев найти спрятанного босса The Agony. Об этом 3 октября сообщил журнал PC Gamer.

Им удалось это сделать только после того, как создатели игры дали ряд подсказок во время стрима State of the Game. Разработчик Трик Дэмпси сообщил, что добавление некоторых новых боссов в игру побудило его проверить как обстоят дела со старыми. Он отметил: ему в итоге показалось странным то, что они добавляют новых персонажей в случае, когда геймеры до сих пор не обнаружили всех боссов в Национальном зоопарке Мэннинга.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что согласно прогнозу аналитиков The Division 2 войдет в топ-10 самых продаваемых игр 2019 года. Эксперты считают, что она окажется на десятой позиции, между Kingdom Hearts III и Pokemon Sword.

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