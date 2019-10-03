Санкт-Петербург, , 12:22 — REGNUM Фигурантам резонансного уголовного дела о демонстративном избиении арестанта в СИЗО-1 («Кресты-2») УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области предъявлено обвинение в вымогательстве группой лиц по предварительному сговору с применением насилия. Трое обвиняемых — мужчины 23, 25 и 26 лет — также содержатся в СИЗО-1.

«Кресты-2», помещение для суда Карина Саввина © ИА REGNUM

Напомним, минувшим летом в сети появились видеоролики об избиениях и пытках арестантов в «Крестах» и других нарушениях закона в этом следственном изоляторе. После этого начались служебные проверки и были возбуждены уголовные дела.

«Обвиняемые свою позицию к предъявленному обвинению в настоящее время не высказали. Вместе с тем, следствие располагает достаточными доказательствами, свидетельствующими о причастности обвиняемых к совершенному преступлению», — сообщили 3 октября в Главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу.

Как считает следствие, обвиняемые в июле 2019 года потребовали от сокамерника 20 тыс. рублей, угрожая его жизни и здоровью. Они поочередно избили мужчину и по мобильному телефону сообщили его родственникам об этом, пообещав продолжить насилие в случае не перечисления денег. Опасаясь за жизнь арестанта, его родственники перевели 3 тыс. рублей на банковскую карту знакомой одного из обвиняемых.

Расследование уголовного дела продолжается.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным СКР, версия о причастности администрации СИЗО к избиениям не подтвердилась, но отвечать за состояние дел в изоляторе сотрудникам УФСИН придется.

В частности, подтвердились факты незаконного проноса в следственный изолятор мобильных телефонов и иных запрещенных предметов. Ведется проверка материалов о возможном наличии в действиях сотрудников изолятора признаков преступной халатности.

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Ранее прокуратура внесла представление УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, потребовав устранения выявленных нарушений. В Генеральной прокуратуре РФ заявили, что поставят перед следственными органами вопрос об уголовном преследовании должностных лиц, которые несут ответственность за нарушения в СИЗО-1.

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