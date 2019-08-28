Санкт-Петербург, , 07:45 — REGNUM

Генеральная прокуратура поставит перед следственными органами вопрос об уголовном преследовании должностных лиц, которые несут ответственность за многочисленные нарушения в СИЗО-1 («Кресты-2») УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленобласти. Об этом заявил представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.

Материалы о выявленных в действиях должностных лиц признаках преступлений по статье УК РФ «Халатность» уже переданы в Главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу.

Одновременно прокуратура внесла представление УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, потребовав от ведомства устранения выявленных нарушений.

Напомним, после появления в сети видеозаписей об избиениях арестантов и публикаций о том, что в «Крестах» администрация использует одних заключенных для «прессования» других, в СИЗО прибыла комиссия ФСИН. Факты избиений и вымогательств в петербургском СИЗО-1 подтвердились в ходе проверки.

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Заместитель директора ФСИН Валерий Бояринев рассказал об «огромных нарушениях», в частности, помещении в камеры с ранее судимыми гражданами лиц, которые ранее не отбывали наказание, что категорически запрещено. Подтвердились и факты избиения осужденных, вымогательства у них денег, а также преступная безответственность и превышение должностных полномочий сотрудниками СИЗО. Ранее замглавы ФСИН Валерий Максименко рассказал о «бардаке» в СИЗО-1 Петербурга.

После проверки трое сотрудников «Крестов» были уволены, более двух десятков — привлечены к дисциплинарной ответственности. Однако прокуратура считает, что этими взысканиями проблема не закрыта.

Как сообщили 27 августа в УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленобласти, в ходе рабочей встречи руководства УФСИН с членами Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) обсуждались итоги проведенной проверки СИЗО-1. Начальник УФСИН Игорь Потапенко рассказал о принятых мерах дисциплинарного воздействия и мероприятиях, направленных на минимизацию последствий и недопущение подобных фактов в дальнейшем.

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