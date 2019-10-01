Вашингтон, , 17:34 — REGNUM Студия NetherRealm выпустила официальный геймплейный трейлер дополнения Mortal Kombat 11 Kombat Pack, в котором она представила Терминатора T-800. Ролик был опубликован 1 октября на YouTube-канале проекта.

В видео длительностью около двух с половиной минут демонстрируются боевые возможности и приёмы Т-800 в схватках с Джаксом и Скорпионом. Стоит отметить интересный момент: когда Скорпион использует свое Дыхание Демона (Demon Breath), T-800 теряет одежду и кожу, и предстает в виде робота из металла.

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Напомним, ещё до выхода трейлера владельцы PS4 неожиданно для себя обнаружили в игре Терминатора. Один из геймеров, включив режим Share Play, получил от Т-800 помощь в бою с Ди`Ворой.

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