Атырау, Казахстан, , 08:35 — REGNUM Судебный процесс по делу о коррупции бывшего заместителя аким (главы) Мангистауской области Казахстана начался в городе Атырау, передает телеканал «Астана-ТВ».

Перед судом предстали восемь человек, в том числе руководитель областного управления образования, его заместитель, а также бывший заместитель главы области по социальной сфере.

Отмечается, что заместитель отдела образования присвоил себе сумму в 39 млн тенге ($101 тыс.), которые были выделены на проведение президентской ёлки для детей из малообеспеченных семей.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 сентября правоохранительные органы Казахстана задержали заместителя акима Алма-Атинской области Багдата Манзарова по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере.

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