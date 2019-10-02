Алма-Ата, Казахстан, , 15:00 — REGNUM Заместитель акима (главы) Алма-Атинской области Казахстана Багдат Манзоров подозревается в мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения. Об этом заявил первый заместитель главы агентства республики по противодействию коррупции Олжас Бектенов, сообщает 2 октября издание Zakon.kz.

По его словам, следствие направило в прокуратуру ходатайство об избрании в отношении чиновника меры пресечения в виде домашнего ареста. «Остальная информация в интересах следствия оглашению не подлежит», — заявил Бектенов.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 сентября Олжас Бектенов заявил, что правоохранительные органы Казахстана задержали заместителя акима Алма-Атинской области. Причина ареста не сообщалась.

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