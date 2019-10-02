Париж, , 08:54 — REGNUM Меценат и один из богатейших людей планеты Франсуа Пино и его сын Франсуа-Анри подписали с архиепископом Парижа Мишелем Опети соглашение о предоставлении в качестве пожертвования на восстановление Нотр-Дам-де-Пари 100 миллионов евро, сообщает Le Figaro.

«15 апреля в одиннадцать часов вечера мы посмотрели на изображения горящего собора, договорились и приняли решение о пожертвовании», — заявил Франсуа Пино.

Издание отмечает, что 100 миллионов евро, пожертвованные семьей Пино, останутся в Фонде Нотр-Дам, даже если восстановление собора обойдется дешевле.

Напомним, с 17 апреля по 30 сентября Фонд Нотр-Дам получил 380 миллионов евро.

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