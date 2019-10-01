Сеул, , 17:03 — REGNUM Открытый бета-тест игры PUBG Lite начнется в Евросоюзе уже на следующей неделе. Об этом 1 октября сообщил портал PC Gamer.

Стоит отметить, что открытый бета-тест начался ещё в январе 2019 года, однако разработчики первоначально проводили его только в Таиланде. Сейчас стало известно, что 10 октября 2019 года тестирование начнется ещё в 52 странах.

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Напомним, PUBG Lite от полной версии PlayerUnknown’s Battlegrounds отличается меньшими требованиями к конфигурации ПК. Согласно заявлениям разработчиков, играть в неё смогут даже владельцы ноутбуков со слабыми видеокартами.

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