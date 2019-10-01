Вашингтон, , 13:07 — REGNUM Консоль Atari VCS «в стиле ретро» получит «тысячи» ретро-игр благодаря тому, что её владельцы получит доступ к платформе Antstream Arcade. Об этом 1 октября сообщил портал CNET.

Отмечается, что, таким образом, Atari VCS предложит геймерам более 2 тыс. лицензированных старых видеоигр. Кроме того, они получат доступ к «самой большой коллекции» игр Atari.

«Antstream Arcade является идеальным партнером для Atari и его поклонников», — заявил в заявлении генеральный директор Atari Фредерик Чесне.

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Оригинальная консоль Atari VCS (позже Atari 2600) вышла в декабре1977 года, её новая версия была представлена компанией в июне 2017 года. Консоль работает под управлением ОС Linux, изначально на ней в режиме эмуляции запускались игры для классической игровой платформы Atari.

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