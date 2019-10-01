Луганск, 1 октября 2019, 15:38 — REGNUM Разведка Луганской Народной Республики (ЛНР) обнаружила технику ВСУ, размещённую в жилой застройке прифронтовой зоны, заявил 1 октября на брифинге официальный представитель пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
Филипоненко также отметил, что возле жилой застройки населённого пункта Попасная боевики 72-й бригады ВСУ разместили БТР0−80 и БМП-2, а также два броневика МТ-ЛБ.
Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки ВСУ трижды обстреляли территорию ЛНР с применением миномётов калибра 120 мм и 82 мм.
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