Луганск, , 10:21 — REGNUM За минувшие сутки украинские формирования трижды обстреляли территорию ЛНР, сообщили 1 октября в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

В направлении населённого пункта Нижнее Лозовое с позиций 59-й бригады ВСУ были выпущены четыре мины калибра 120 мм. Позже представители той же бригады выпустили по Калиново-Борщеватому ещё три мины калибра 82 мм.

Населённый пункт Красный яр был обстрелян боевиками 46-й бригады ВСУ из стрелкового оружия.

Информация о жертвах среди мирных жителей и разрушениях не поступала. Потерь среди военнослужащих Народной милиции ЛНР нет.

Ранее представитель народной милиции ЛНР сообщил, что в результате обстрела украинскими силовиками населённого пункта Голубовское, повреждения получили восемь домов.

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