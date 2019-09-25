Вашингтон, , 14:21 — REGNUM Игровой облачный сервис Microsoft Project xCloud будет запущен в тестовом режиме уже в октябре 2019 года. Об этом 25 сентября сообщил портал TechRadar.

Отмечается, что геймеры, пользуясь сервисом, смогут играть на мобильных устройствах в новейшие игры для Xbox One. Отмечается, что Project xCloud будет работать на базе «новейших центров обработки данных» Microsoft. При помощи публичного тестирования, которое пройдет в США, Великобритании и Южной Корее, компания хочет оценить работу сервиса в реальных условиях.

Читайте также: В Австралии известную киберспортивную команду заподозрили в преступлении

Напомним, Microsoft анонсировала проект Project xCloud в октябре 2018 года. Ожидается, что свою облачную службу Stadia в ноябре 2019 года запустит компания Google. Облачный гейминг — это технология, при которой вычислительная нагрузка при запуске видеоигр переносится с локального на удаленное сетевое устройство.

Читайте ранее в этом сюжете: Nvidia анонсировала облачный игровой сервис GeForce Now для Android