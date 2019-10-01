Донецк, 1 октября 2019, 11:07 — REGNUM Жительницу ДНР приговорили к 11 годам тюрьмы за шпионаж в пользу Украины, сообщили 1 октября в пресс-службе генеральной прокуратуры ДНР.
Следствие установило, что в 2016 году во время пребывания на территории Украины, женщина была завербована сотрудниками СБУ. Она собирала информацию о военнослужащих Народной милиции ДНР и фотографировала места дислокации сил. Полученные данные по интернету она высылала украинским спецслужбам.
Как сообщало «Донецкое агентство новостей», ранее суд приговорил жителя ДНР к 14 годам тюрьмы за шпионаж в пользу Украины.
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