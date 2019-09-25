Донецк, 25 сентября 2019, 11:05 — REGNUM Суд ДНР приговорил жителя Донецка к 14 годам тюрьмы за шпионаж, заявили в генеральной прокуратуре ДНР, сообщило 25 сентября «Донецкое агентство новостей».
Следствие установило, что осуждённый фотографировал места дислокации воинских частей Народной милиции ДНР, собирал данные о перемещении военной техники и передавал информацию сотрудникам украинской разведки.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ЛНР 12 лет тюрьмы получил житель Лисичанска, работавший на украинские спецслужбы.
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