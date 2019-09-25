Донецк, 25 сентября 2019, 11:05 — REGNUM Суд ДНР приговорил жителя Донецка к 14 годам тюрьмы за шпионаж, заявили в генеральной прокуратуре ДНР, сообщило 25 сентября «Донецкое агентство новостей».

«Приговором апелляционной палаты Верховного суда ДНР житель города Донецка Тимофеев А. Л. приговорён к 14 годам лишения свободы за совершение преступления по признакам ст. 321 УК ДНР (шпионаж)», — сказано в сообщении.

Следствие установило, что осуждённый фотографировал места дислокации воинских частей Народной милиции ДНР, собирал данные о перемещении военной техники и передавал информацию сотрудникам украинской разведки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ЛНР 12 лет тюрьмы получил житель Лисичанска, работавший на украинские спецслужбы.

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