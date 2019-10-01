Сеул, , 10:26 — REGNUM В игре PUBG Mobile для мобильных платформ появятся персонажи и снаряжение из сериала «Ходячие мертвецы». Об этом 1 октября сообщил портал Engadget.

Геймеры смогут получить скины (облики персонажей) таких героев сериала, как Рик Граймс, Дэрил Диксон, Мишон Хоторн и Ниган. Также в игре появятся мотоцикл Дэрила, катана Мишонн, а также бита Нигана «Люсиль», отмечается, что произойдет это только в начале 2020 года.

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Релиз PUBG Mobile состоялся в феврале 2019 года. первый эпизод десятого сезона сериала «Ходячие мертвецы» телеканал AMC начнет показывать 6 октября 2019 года.

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