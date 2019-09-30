Ричардсон, , 12:51 — REGNUM Геймдизайнер Хью Мартин из id Software в интервью журналистам рассказал об основной цели, которую преследует предстоящая игра Doom Eternal. Об этом 30 сентября сообщил портал DSOGaming.

Разработчик сообщил, что основную цель, которую перед собой ставит Doom — это повышение вовлеченности игроков в процесс прохождения игры, а не в сетевые сражения (Deathmatch). Он отметил: создатели игры хотят найти другой способ сделать геймеров «счастливыми».

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Напомним, в Doom Eternal не будет классического режима Deathmatch, по мнению разработчиков, он отпугивает тех, кто не очень хорошо проявляет себя в сетевых баталиях. Кроме того, в этой игре Doom появятся микротранзакции (приобретение игровых ценностей за небольшие денежные суммы).

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