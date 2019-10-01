Кяхта, Бурятия, , 08:19 — REGNUM В Кяхтинском районе Бурятии 30 сентября открыли восстановленный Хилгантуйский дацан, который был первой резиденцией буддийских иерархов России. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства республики.

«Хилгантуйский дацан в далеком 1741 году, согласно Указа императрицы Елизаветы Петровны был признан главным дацаном в Восточной Сибири среди 11 родовых дацанов подданных буддистов, проживающих на южных рубежах Российской империи», — рассказал на мероприятии глава Бурятии Алексей Цыденов.

Работы по восстановлению храма велись на добровольные пожертвования верующих, организаций и учреждений. По словам главы Буддийской традиционной Сангхи России Дамбы Аюшеева, большую роль сыграли местные жители.

«Сюда приехали ламы из Иволгинского дацана, которые родом из этих мест и теперь они будут служить в своем родном дацане», — отметил он.

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