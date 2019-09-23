Кижингинский район , , 09:05 — REGNUM В Кижингинском районе Бурятии к столетнему юбилею завершилась реконструкция самой большой буддийской ступы в России Джарун Хашор. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства республики.

Строительство ступы длилось четыре года и было завершено в 1919 году. Сооружение повторяло Великую ступу «Бодхнатх», находящейся вблизи столицы Непала Катманду, которая согласно легенде была воздвигнута в III веке до нашей эры. Ступа была разрушена вместе с дацаном в 1937 году и воссоздана в 2001 году.

По словам главы республики Алексея Цыденова, это место поклонения бурятского народа.«Правительство помогало с реконструкцией, но главная заслуга — людей, тех, кто проводил марафон, собирал средства и реконструировал нашу ступу», — отметил он.

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