Улан-Удэ, , 09:08 — REGNUM В Бурятию вернулся бюст императрицы Екатерины II. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Буддийской традиционной сангхи России, делегация повторила исторический путь из Санкт-Петербурга в Бурятию, по которому в XVIII веке вернулись домой первый глава бурятских буддистов Дамба-Доржо Заяев.

Действующий глава сангхи, Пандито Хамбо-лама Дамба Аюшеев отметил в связи с этим, что с возвращением бюста Анинский дацан восстанавливает свою былую славу.

Также делегация представила бюст Хамбо-ламе Даши Доржи Этигэлову, нетленное тело которого находится в Иволгинском дацане.

«Именно в своем предыдущем рождении, будучи первым Хамбо-ламой Заяевым, он получил исторический бюст из рук самой императрицы и привёз его в Бурятию», — отметили в пресс-службе сангхи.

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