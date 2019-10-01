Москва, , 04:57 — REGNUM Об освобождении от должности и.о. заведующего отделением НИИ детской онкологии и гематологии (входит в онкоцентр Блохина, Москва) Георгия Менткевича сообщил журналистам директор окноцентра Иван Стилиди.

Стилиди заявил, что вынес выговор Менткевичу:

«За хамское поведение при разговоре с Варфоломеевой ему был объявлен выговор».

Менткевич, совмещавший две должности, больше не является и.о. завотделением, но остаётся заместителем директора. Отметим, что Варфоломеева является новым (с лета) главой НИИ детской онкологии и гематологии, на которую массово пожаловались сотрудники.

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Напомним, сотрудники НИИ детской онкологии и гематологии публично пожаловались на своё руководство и пригрозили массовым увольнением.

На фоне скандала Стилиди провёл брифинг, где рассказал, какие меры принимаются для разрешения ситуации, а также о зарплатах сотрудников.

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