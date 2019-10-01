Москва, , 02:14 — REGNUM Правовую оценку действиям сотрудников онкоцентра Блохина, пригрозивших массовым увольнениям, просит дать руководство медучреждения, сообщил журналистам его директор Иван Стилиди.

Стилиди заявил, что правовая оценка Минздрава РФ требуется в отношении действий врачей, пригрозивших увольнением. Это, по его словам, необходимо после появления видеообращения с жалобами на руководство центра, а также на НИИ детской онкологии и гематологии.

Глава онкоцентра Блохина заявил, что пока в отдел кадров онкоцентра от врачей не поступило ни одного заявления об уходе. Он напомним, что комиссия Минздрава РФ проводит проверку ситуации, отчёт о которой будет представлен 6 октября.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Стилиди на фоне скандала с массовым увольнением врачей назвал размеры их зарплат.

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