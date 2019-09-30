Лагос, Нигерия, 30 сентября 2019, 22:37 — REGNUM Полиция Нигерии освободила 19 узниц «фермы» суррогатного материнства в Лагосе, 30 сентября передает агентство Reuters.
Большая часть освобожденных девочек и женщин прибыла в Лагос из южных и восточных штатов в поисках работы.
Рейд произошел ещё 19 сентября, однако держался в секрете в связи с поиском организаторов преступного сообщества по «производству» и продаже детей.
В настоящий момент властями арестованы две женщины, которые обманом завлекали девушек на «ферму». Полиция ищет также третьего подозреваемого.
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