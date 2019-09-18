Абуджа, , 10:15 — REGNUM Начальник полиции Нигерии заявил, что столица страны, Абуджа, является одним из самых безопасных городов в мире. Об этом сообщает ВВС Africa.

По информации телерадиокомпании, Мохаммед Адаму выступил с этим заявлением в ответ на обвинения в росте числа случаев похищения людей и грабежей в Абудже. Он признал, что в стране были «проблемы безопасности», однако добавил:

«Комплексный анализ статистических данных о преступности в крупных городах по всему миру покажет, что Абуджа имеет один из самых низких уровней преступности и остается, бесспорно, одной из самых безопасных столиц в мире».

Согласно газете «Nigeria Punch», в субботу, 14 сентября, в городе похитили около пяти человек, включая лектора местного университета. По словам журналистов ВВС, похищение с целью получения выкупа — широко распространенное явление в Нигерии и является одной из самых серьезных проблем, стоящих перед силами безопасности страны.